Mexhiti: Pas rikonstruimit të qeverisë, VLEN do të dalë më i fuqishëm politikisht
Bashkëkryetari i VLEN-it, Izet Mexhiti, deklaroi se është në zhvillim procesi i vlerësimit të punës së të gjithë ekzekutivit në kuadër të rikonstruimit të Qeverisë.
Ai tha se janë zhvilluar takime me partnerët e koalicionit qeverisës, VMRO-DPMNE dhe ZNAM, ndërsa shprehu bindjen se VLEN do të forcohet pas këtij procesi.
“Spo bëhet vlerësimi i të gjithë ministrave dhe dikastereve. Kemi pasur disa takime me partnerët e qeverisë dhe VLEN nga ky rikonstruim do të dalë shumë më i fuqishëm, me shumë më tepër potencial politik”, deklaroi Mexhiti për Zyrtare.net.
Sipas tij, qëllimi i rikonstruimit është dinamizimi i punës së ekzekutivit dhe përshpejtimi i realizimit të premtimeve zgjedhore të VLEN-it.
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