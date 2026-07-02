Meta zhvillon teknologjinë që kthen sinjalet e trurit në tekst
Meta po lexon sinjale të trurit.
Sistemi i ri Brain2Qwerty v2 i kompanisë e kthen aktivitetin e trurit në tekst pa ndërhyrje kirurgjikale.
Modeli studion regjistrime jo-invazive të trurit ndërsa një person shkruan, pastaj përpiqet të parashikojë fjalët që fshihen pas këtyre sinjaleve.
Meta thotë se sistemi arriti një saktësi mesatare prej 61% të fjalëve në të gjithë pjesëmarrësit, me rezultatin më të mirë që arrin në 78%.
Është ende një projekt kërkimor, por qëllimi afatgjatë është i madh.
Kjo një ditë mund t'i ndihmojë njerëzit që nuk mund të flasin të komunikojnë përsëri. /Telegrafi/
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