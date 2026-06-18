"Mesazh për botën" - SHBA rrit shpenzimet e mbrojtjes në 1.5 trilion dollarë
Pete Hegseth ka thënë se rritja e shpenzimeve të mbrojtjes nga SHBA-të në 1.5 trilion dollarë është një "mesazh për botën".
Sekretari amerikan i Mbrojtjes është duke zhvilluar takime me homologët e tij në NATO.
Duke folur së bashku me shefin e NATO-s, Mark Rutte, Hegseth tha: "Përmirësimi nuk është vetëm diçka që po themi, është diçka që po bëjmë edhe përmes mënyrës se si veprojmë. Një investim prej 1.5 trilionë dollarësh në mbrojtjen tonë në vitin fiskal 2027 [Viti Fiskal 2027] është një mesazh për botën".
Në vitin fiskal 2026, shpenzimet e mbrojtjes të SHBA-së, sipas dokumenteve qeveritare, ishin pak nën 1 trilion dollarë.
Këto para do të shkojnë në rritjen e aftësive të SHBA-së, si dhe të bazës së saj industriale të mbrojtjes dhe ndërtimin e "arsenalit të lirisë", sipas Hegseth.
Por ai shtoi se kjo do të përdoret gjithashtu për të “mbështetur forcën e NATO-s dhe aleatëve”.
Është një kujtesë se SHBA-të, nën drejtimin e Trump, po dyfishojnë forcën e tyre ushtarake pas luftës me Iranin.