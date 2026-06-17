Mercedes sfidon BMW - mbi 27 modele të reja në horizont
145,000. Kaq vetura shiti Mercedes-AMG vitin e kaluar.
BMW? Divizioni i saj M u rrit për të 14-tin vit radhazi, duke arritur një rekord prej 213,457 njësish.
Megjithatë, Mercedes ka një plan për të kapur BMW deri në fund të dekadës.
Një fushatë e paprecedentë produktesh do të prezantojë më shumë se 27 automjete gjatë tre viteve të ardhshme.
CEO i Mercedes-AMG, Michael Schiebe, përshkroi ofensivën e modeleve të reja.
GT 4-Door Coupe plotësisht elektrik është ndjekur tashmë nga GLE 63 dhe GLS 63 , të dyja të pajisura me motorin e ri V8.
Ende nuk e kemi parë modelin e shumëpritur Mythos, një CLE me motor V8 të fortë që pritet të sjellë edhe një variant më pak ekstrem të CLE 63.
Diku tjetër, Mercedes-AMG po përgatit një G63 Convertible, një GT Black Series të re dhe një C53 me gjashtë cilindra për të pasqyruar GLC 53 të lansuar së fundmi, e cila përdor një motor me gjashtë cilindra.
Një SUV elektrik i ndërtuar në të njëjtën platformë si GT 4-Door Coupe i ri është gjithashtu në proces. /Telegrafi/