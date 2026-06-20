Meidani: Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut drejt një kontrolli të vetëm dhe të përbashkët kufitar në Qafë Thanë
Ambasori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Meidani, ka njoftuar se Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë miratoi këtë javë, në parim, marrëveshjen dypalëshe me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut për unifikimin e procedurave të kontrollit në vendkalimin kufitar.
Vendimi parashikon ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit dhe kryerjen e veprimtarive të përbashkëta të kontrollit, me zbatim që do të nisë fillimisht në pikën kufitare të Qafë Thanës.
Që nga inaugurimi i gushtit 2023, Qafë Thana funksionon me një ndalesë të vetme, por me dy kontrolle paralele, oficerë të policisë kufitare të të dy vendeve, të vendosur në të njëjtën kabinë, secili duke procesuar udhëtarin mbi bazën e juridiksionit përkatës.
Marrëveshja e re synon kalimin nga ky model logjistik (“One Stop – Two Shops”) në një kontroll të vetëm e të integruar (“One Stop – One Shop”), të njohur si regjimi Hyrje–Hyrje: një ndalesë dhe një procedurë e përbashkët, ku veprimi i kontrollit kryhet njëherazi për të dy shtetet.
Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Meidani, e cilësoi këtë zhvillim si përmbushje të një prej angazhimeve të para të mandatit të tij. “Kufirin nuk e fshijmë me fjalë, por e bëjmë më të lehtë me vepra. Ky është kuptimi i vërtetë i fqinjësisë së mirë; radhë që shkurtohen, pritje që zvogëlohen dhe kohë që u kthehet familjeve dhe qytetarëve tanë”, deklaroi Meidani.
Nevoja për lehtësimin e procedurave reflektohet edhe në fluksin e udhëtarëve. Gjatë vitit 2025, në pikat kufitare mes dy vendeve u regjistruan rreth 4.58 milionë kalime, prej të cilave mbi 2.3 milionë vetëm përmes Qafë Thanës, pikë që përdoret intensivisht gjatë sezonit veror nga qytetarët e Maqedonisë së Veriut drejt bregdetit shqiptar.
Për hyrjen e plotë në fuqi të sistemit mbetet nënshkrimi i marrëveshjes përfundimtare ndërmjet ministrive të Brendshme të të dy vendeve. Pas fazës pilot në Qafë Thanë, modeli pritet të shtrihet gradualisht edhe në pikat e tjera kufitare që lidhin Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut.