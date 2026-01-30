Me “Prima Donna”, Donna Dafi synon majat e skenës pop në vitin 2026
Donna Dafi publikon sot singlin dhe videoklipin e ri “Prima Donna”, një hit modern që po e pozicionon fuqishëm mes emrave më të përfolur të pop-it ndërkombëtar për vitin 2026.
Me një identitet artistik të guximshëm dhe stil unik, Donna konfirmohet si një nga zërat më premtues të brezit të ri.
“Prima Donna” trajton temat e dashurisë, vetërespektit dhe frikës së humbjes së vetes në marrëdhënie që zhvillohen shumë shpejt. Refreni i fuqishëm “I’m not your Donna, not your primadonna” shndërrohet në një deklaratë të fortë fuqizimi dhe pavarësie emocionale, duke rezonuar veçanërisht me brezin e ri.
Një element i veçantë i këngës është përfshirja e fragmenteve nga kënga ikonike shqiptare “Rrugës i trishtuar, dikush po ecën” e Eli Fara-s. Kënga këndohet në anglisht, me synim të qartë tregun ndërkombëtar.
Në videoklip, Donna Dafi shfaqet ekstravagante, elegante dhe me një prezencë skenike të fortë, duke përzier pop-in modern, sensualitetin dhe fuqinë femërore. E krahasuar me emra si Dua Lipa dhe Tate McRae, ajo magjeps me vokalin hipnotik dhe interpretimin emocional.
Me “Prima Donna”, të publikuar sot, Donna Dafi sinjalizon fillimin e vitit më të madh të karrierës së saj deri më tani, si një emër që pritet të dominojë platformat digjitale dhe skenat muzikore gjatë vitit 2026. /Telegrafi/
