Me lot në sy, Benita përqafon Bellën para ndarjes: Bebi jem, të do mami
Benita ka përjetuar një moment prekës në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, teksa është ndarë nga vajza e saj, Bella.
Me lot në sy dhe e pushtuar nga emocionet, ajo e përqafoi fort të bijën para momentit të largimit, duke e pasur të vështirë ta mbante veten.
Në ato çaste të ndjera, Benita iu drejtua Bellës me fjalë të mbushura me dashuri dhe mall, duke u përpjekur ta qetësonte vogëlushen dhe t’i jepte siguri: “Bella, shihemi për pak në rregull, mos u mërzit për mamin në rregull, hajde puçi mamin. Çika jem, më fal të lutem, të do mami shumë, shumë, shumë. Bebi jem”, tha ajo e përlotur.
BBVK/YouTube
Momenti preku jo vetëm banorët, por edhe publikun, duke treguar anën më njerëzore dhe emocionale të qëndrimit në shtëpinë më të famshme.
Bella kishte qëndruar për 24 orë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, që nga spektakli i kaluar, duke i dhënë Benitës një surprizë të veçantë, por edhe një ndarje të vështirë. /Telegrafi/
