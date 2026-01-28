Me kallashnikov në dorë mes qytetit, pamje të reja nga të shtënat në Podujevë
Pamje të reja janë publikuar nga rasti i të shtënave me armë zjarri në Podujevë, ku një i ri dyshohet se ka shtënë me kallashnikov dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes me armën në duar.
Kallxo ka siguruar një video të re, në të cilën i dyshuari shihet teksa rrëzohet në asfalt gjatë tentativës për t’u arratisur.
Pavarësisht përpjekjes për t’u larguar, Policia e Kosovës ka arritur ta lokalizojë dhe ta arrestojë atë.
Në lidhje me rastin, Telegrafi ka kontaktuar Policinë e Kosovës, e cila ka konfirmuar se fatmirësisht nuk ka persona të lënduar.
Sipas Policisë, rreth orës 13:30 është raportuar për gjuajtje me armë zjarri në rrugën “Zahir Pajaziti” në Podujevë.
Menjëherë pas pranimit të informatës, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë arrestuar personin e dyshuar.
Policia ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat që karakterizojnë këtë rast, ndërsa bazuar në të dhënat fillestare nuk raportohet për persona të lënduar./Telegrafi/