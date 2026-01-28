Pamje të reja janë publikuar nga rasti i të shtënave me armë zjarri në Podujevë, ku një i ri dyshohet se ka shtënë me kallashnikov dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes me armën në duar.

Kallxo ka siguruar një video të re, në të cilën i dyshuari shihet teksa rrëzohet në asfalt gjatë tentativës për t’u arratisur.

Pavarësisht përpjekjes për t’u larguar, Policia e Kosovës ka arritur ta lokalizojë dhe ta arrestojë atë.

Gjuajtje me armë zjarri në rrugën “Zahir Pajaziti” në Podujevë, policia arreston të dyshuarin

Në lidhje me rastin, Telegrafi ka kontaktuar Policinë e Kosovës, e cila ka konfirmuar se fatmirësisht nuk ka persona të lënduar.

Sipas Policisë, rreth orës 13:30 është raportuar për gjuajtje me armë zjarri në rrugën “Zahir Pajaziti” në Podujevë.

Menjëherë pas pranimit të informatës, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë arrestuar personin e dyshuar.

Policia ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat që karakterizojnë këtë rast, ndërsa bazuar në të dhënat fillestare nuk raportohet për persona të lënduar.


