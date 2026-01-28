Gjuajtje me armë zjarri në rrugën “Zahir Pajaziti” në Podujevë, policia arreston të dyshuarin
Një rast i gjuajtjes me armë zjarri është raportuar rreth orës 13:30 në rrugën “Zahir Pajaziti” në Podujevë, ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësja e Policisë së Kosovës për Rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
“Rreth orës 13:30 është raportuar për një gjuajtje me armë zjarri në rrugën ‘Zahir Pajaziti’ në Podujevë. Menjëherë pas marrjes së informatës, policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka arrestuar personin e dyshuar”, tha Ahmeti.
Ajo ka bërë të ditur se Policia e Kosovës ka nisur hetimet lidhur me rrethanat që e karakterizojnë rastin.
“Policia ka nisur hetimet lidhur me rrethanat që karakterizojnë rastin”, ka shtuar Ahmeti.
Sipas të dhënave fillestare, nga ky incident nuk raportohet për persona të lënduar.
“Bazuar në të dhënat fillestare, nuk raportohet për persona të lënduar”, ka theksuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës për Rajonin e Prishtinës. /Telegrafi/