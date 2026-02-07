Më i fuqishëm se acidi hialuronik? Ky përbërës ofron deri në 20% më shumë hidratim
Edhe pse acidi hialuronik konsiderohet standardi i artë, hulumtimet tregojnë se beta-glukani mund të ofrojë deri në 20% më shumë hidratim. Zbulojmë pse ky përbërës qetësues është bërë favoriti i ri i dermatologëve për një lëkurë me shkëlqim dhe për rikuperimin e barrierës mbrojtëse
Edhe pse acidi hialuronik për vite me radhë është konsideruar standard i pakontestueshëm në botën e hidratimit, industria e bukurisë kohët e fundit po flet gjithnjë e më shumë për një përbërës që konkurron seriozisht për titullin e aleatit më të dëshiruar të lëkurës së bukur. Bëhet fjalë për beta-glukanin, një molekulë që po përjeton një rritje të vërtetë falë studimeve të reja që konfirmojnë aftësinë e tij superiore për të rigjeneruar, qetësuar dhe hidratuar thellësisht edhe lëkurën më të ndjeshme.
Beta-glukani është një biopolimer me origjinë natyrore, i cili më së shpeshti përftohet nga tërshëra, kërpudhat, majaja apo edhe nga disa baktere të caktuara. Funksioni i tij bazë është i ngjashëm me atë të acidit hialuronik, pasi vepron si një humektant i fuqishëm që tërheq lagështinë, por ekspertët e formulimeve theksojnë një fakt mbresëlënës: ky përbërës mund të jetë deri në njëzet për qind më efikas në mbajtjen e ujit, transmeton Telegrafi.
Unsplash
Ai krijon një shtresë të padukshme mbrojtëse në sipërfaqen e lëkurës, e cila parandalon tharjen, duke e bërë lëkurën të lëmuar dhe elastike në prekje.
Megjithatë, ajo që e veçon këtë përbërës në sytë e dermatologëve është fuqia e tij shëruese. I frymëzuar nga trajtimet mjekësore për rigjenerimin e indeve, brendet prestigjioze po e inkorporojnë gjithnjë e më shpesh beta-glukanin në linjat e tyre, sepse ai zbut linjat e imëta dhe forcon në mënyrë aktive barrierën e lëkurës. Ndryshe nga acidi hialuronik, i cili shpesh ofron një efekt të menjëhershëm, por sipërfaqësor, beta-glukani vepron në mënyrë progresive dhe afatgjatë. Aftësia e tij për të reduktuar inflamacionin dhe skuqjen e bën atë zgjedhje ideale për personat me lëkurë reaktive, por edhe një element të pazëvendësueshëm në kujdesin pas procedurave estetike.
Ekspertët kryesorë botërorë janë të një mendimi se ky është një nga përbërësit më të mirë në kozmetologjinë moderne, sepse kombinohet në mënyrë perfekte me substanca të tjera aktive. Meqenëse është i tretshëm në ujë, ai përzihet lehtësisht me vitaminën C, niacinamidin apo retinolin, duke ofruar dozën e nevojshme të qetësimit që parandalon irritimet. Qoftë nëse përballeni me tharje sezonale, shenjat e para të plakjes apo thjesht synoni një lëkurë të hidratuar, të lëmuar dhe me shkëlqim natyral, beta-glukani është një investim që shpërblehet shumëfish. /Telegrafi/