Më 9 maj VLEN do të bëhet një parti e vetme
Vetëm një javë e ndan skenën politike nga ajo që liderët e koalicionit VLEN e quajnë bashkimi më i madh i bllokut politik shqiptar në vend.
Koalicioni VLEN njofton se më 9 maj, simbolikisht në Ditën e Evropës, do të transformohet nga një aleancë e disa subjekteve në një strukturë të vetme politike me një emër, drejtim dhe mision të përbashkët.
Sipas njoftimeve, në këtë aktivitet do të marrin pjesë rreth 850 përfaqësues të degëve, të cilët duhet të konfirmojnë procesin e bashkimit të pesë subjekteve politike në një organizatë politike.
Nga VLEN thonë se ky hap i jep fund, siç thonë ata, fragmentimit politik të gjatë midis shqiptarëve dhe hap një kapitull të ri me një qasje të përbashkët dhe politikë të koordinuar.
Koalicioni vlerëson se vitet e fundit, përçarja është paraqitur si pluralizëm politik, ndërsa interesat personale shpesh janë vënë para atyre të përbashkëta.
Zgjedhja e datës, 9 maji, nuk është e rastësishme, thonë VLEN, duke theksuar se Dita e Evropës simbolizon bashkimin dhe vlerat e përbashkëta - parime që, sipas mendimit të tyre, tani duhet t'u jepet një formë konkrete politike në bllokun shqiptar në vend.
Ata thonë se struktura e re do të synojë një përfaqësim më të fortë të shqiptarëve, me një platformë të qartë politike dhe një zë të vetëm në institucione. Në të njëjtën kohë, ata theksojnë se ky proces nuk do të pranohet pozitivisht nga të gjithë, veçanërisht nga ata që, sipas mendimit të tyre, kanë përfituar nga përçarja e mëparshme.