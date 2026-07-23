Mbyllet për dy ditë një segment i rrugës në Gjilan
Komuna e Gjilanit ka njoftuar qytetarët se punimet për ndërtimin e Bulevardit të Qytetit dhe parkingut nëntokësor po zhvillohen sipas planifikimit, ndërsa për shkak të punimeve në rrjetin e kanalizimit do të ketë kufizime të përkohshme në qarkullimin e automjeteve.
Sipas njoftimit, më 23 dhe 24 korrik do të mbyllet për qarkullim segmenti i rrugës "Mulla Idrizi", nga rrethrrotullimi te Hoteli Kristal deri te Stacioni Policor.
Komuna ka bërë të ditur se rruga alternative për qarkullimin e automjeteve do të jetë Rruga "Xhemë Topalla", ndërsa u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë sinjalizimin e vendosur dhe udhëzimet e autoriteteve në terren.
Autoritetet komunale kanë kërkuar mirëkuptim nga qytetarët për shqetësimet e përkohshme, duke theksuar se punimet janë pjesë e projektit për ndërtimin e Bulevardit të Qytetit dhe parkingut nëntokësor, investim që synon përmirësimin e infrastrukturës dhe lehtësimin e qarkullimit në qendër të Gjilanit. /Telegrafi/