Mbi 500 aplikime në 24 orë për programin e mësimit të notit në Prishtinë
Drejtoria e Arsimit në Komunën e Prishtinës ka njoftuar se programi i mësimit të notit për nxënësit e shkollave publike ka zgjuar interesim të madh, me mbi 500 aplikime të regjistruara brenda më pak se 24 orëve nga hapja e thirrjes.
Sipas njoftimit, programi është planifikuar për 700 nxënës, ndërsa numri i lartë i aplikimeve në ditën e parë tregon interesimin e madh të prindërve dhe nevojën për iniciativa të tilla në arsimin publik.
Nga Drejtoria e Arsimit u vlerësua se ky interes dëshmon rëndësinë e programeve që u ofrojnë fëmijëve mundësi të reja për të mësuar, zhvilluar aftësi të reja dhe për të qenë më aktivë.
Drejtori i Arsimit në Prishtinë: Nis programi falas i mësimit të notit për nxënësit e shkollave publike
Institucioni falënderoi prindërit për besimin dhe interesimin e treguar, duke theksuar se do të vazhdojë të investojë në programe që krijojnë më shumë mundësi për nxënësit e shkollave publike dhe kontribuojnë në zhvillimin e tyre.
Sipas Drejtorisë së Arsimit, ky program është vetëm fillimi i iniciativave të reja që synojnë përmirësimin e përvojës edukative dhe zhvillimore të nxënësve në kryeqytet. /Telegrafi/