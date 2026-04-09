Mbi 2,100 qytetarë të Kosovës u bënë shtetas zviceranë më 2025
Kosovarët janë të katërtit për nga numri i natyralizimeve në Zvicër për vitin 2025.
Sipas të dhënave zyrtare nga Zyra e Imigracionit e Zvicrës (SEM), gjithsej 2,106 kosovarë morën shtetësinë e Zvicrës gjatë vitit të kaluar.
Në total, rreth 41,269 shtetas të huaj morën shtetësinë zvicerane më 2025.
Sipas të dhënave, kjo shifër pasqyron afërsisht të njëjtin numër si natyralizimet në vitin 2024, megjithëse shumë më poshtë se 46,711 të huajt që u bënë zviceranë në vitin 2006.
Sipas medias “Thelocal.ch”, që atëherë, numri ka luhatur rreth 40,000, që është shumë më lart se 11,208 të huaj që u natyralizuan në vitin 1992.
Nga janë të gjithë qytetarët e rinj?
Pothuajse gjysma e atyre që u natyralizuan në vitin 2025 ishin nga Gjermania, Italia, Franca, Portugalia ose Kosova.
Gjermania ishte shumë përpara me 22 përqind të numrit të përgjithshëm të qytetarëve të rinj zviceranë që vinin nga vendi.
- Gjermania (8,980)
- Italia (4,220)
- Franca (3,914)
- Kosova (2,106)
- Portugalia (1,840)
- Turqia (1,404)
- Maqedonia e Veriut (1,307)
- Spanja (1,280)
- Serbia (1,096)
- Mbretëria e Bashkuar (927)
Ndërkaq, rreth 19 përqind e numrit të përgjithshëm të natyralizimeve ishin qytetarë të vendeve jashtë Evropës.
Sipas medias zvicerane, rreth 18.5 përqind e qytetarëve të rinj përdorën të ashtuquajturën “procedurë të thjeshtuar të natyralizimit” në vend të rrugës së përgjithshme përmes rezidencës.
Kantoni i Cyrihut regjistroi deri tani numrin më të madh të natyralizimeve në vitin 2025, me mbi një të katërtën e totalit (11,100) që u realizuan në qytetin më të madh të Zvicrës dhe zonën përreth. Rreth 3,756 qytetarë të huaj (kryesisht gjermanë, si dhe 85 britanikë) u natyralizuan në qytetin e Cyrihut.
Kantoni i Vaud pasoi me 5,459 natyralizime dhe më pas erdhi kryeqyteti Berna me 3,578.
E kantoni më pak i populluar i Zvicrës, Appenzell-Innerrhoden, regjistroi vetëm 14 natyralizime.