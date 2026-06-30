Mbani këto bimë në tarracat dhe ballkonet tuaja për t'i larguar mushkonjat
Me ardhjen e ditëve dhe mbrëmjeve të ngrohta të verës, vjen një problem i njohur që na prish kënaqësinë e natyrës - mushkonjat. Përpara se të përdorni spërkatje agresive, natyra ofron një zgjidhje më estetikisht të këndshme, aromatike dhe plotësisht natyrale.
Disa bimë, me aromat e tyre intensive dhe vajrat esencialë, veprojnë si repelentë natyralë. Nëse i vendosni strategjikisht rreth ballkonit ose tarracës suaj, do të krijoni një barrierë të padukshme që këto insekte bezdisëse do ta shmangin kryesisht.
Livando
Përveçse duket bukur dhe sjell një prekje mesdhetare në shtëpinë tuaj, livandoja është një armik i betuar i mushkonjave. Ndërsa njerëzit e gjejnë aromën e saj relaksuese, mushkonjat nuk e durojnë dot sepse bllokon shqisën e tyre delikate të nuhatjes.
Citronella / Limoni
Ky është ndoshta përbërësi natyral më i njohur në qirinjtë komercialë kundër insekteve. Pse të mos kesh një bimë të gjallë? Limoni përmban vaj citronele, i cili ka një aromë të fortë dhe të freskët agrumesh që çorienton dhe largon në mënyrë efektive mushkonjat. Ai rritet mirë në kavanoza në vende me diell.
Borzilok
Borziloku nuk është vetëm një erëz e domosdoshme për sallatat dhe gatimet me makarona të verës, por është edhe një armë e fuqishme kundër insekteve. Aroma intensive e lëshuar nga gjethet e tij largon mushkonjat dhe mizat. Është mirë ta vendosni pranë derës së ballkonit.
Mente
Menta përhapet me një shpejtësi të pabesueshme dhe aroma e saj e fortë e mentolit është e padurueshme për mushkonjat. Përveçse i mban larg dëmtuesit, vaji i saj esencial mund të përdoret edhe për të ftohur lëkurën. Kultivoni mentën në një kavanoz të veçantë sepse është invazive dhe mund t’i “mbytë” lehtësisht bimët e tjera.
Rozmarinë
Kjo bimë shumëvjeçare rezistente e do diellin dhe thatësirën, duke e bërë ideale për ballkone. Aroma e saj prej druri është një ilaç i shkëlqyer kundër mushkonjave.
Vetëm të ulesh pranë një bime ndonjëherë nuk është e mjaftueshme, pasi ato lëshojnë aromën e tyre më shumë kur gjethet e tyre fërkohen ose lëvizen. Prandaj, kaloni butësisht dorën përmes degëve të livandos, rozmarinës ose borzilokut herë pas here për të lëshuar vajrat esencialë në ajër.