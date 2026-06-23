Matura Shtetërore, mbi 26 mijë nxënës në provimin e fundit me zgjedhje
26.600 maturantë në të gjithë vendin (Shqipëri) zhvillojnë sot testimin e fundit të Maturës Shtetërore 2026, atë të provimit me zgjedhje.
Provimi do të nisë në orën 10:00 dhe do të zgjasë 2 orë e 30 minuta.
Në të gjithë vendin janë 144 qendra provimi në shkolla. Mbarëvajtja e procesit do të mbështetet nga 2087 mësues administratorë dhe 170 monitorues të Ministrisë së Arsimit, ndërsa 650 vlerësues do të angazhohen në korrigjimin e testeve të Maturës Shtetërore
Për të shmangur çdo problem, maturantët duhet të respektojnë disa rregulla: duhet të jenë në ambientet e shkollës në orën 08:30; të kenë me vete kartën e identitetit; të paraqiten me veshje të rregullt dhe uniformën e shkollës; nuk lejohet telefoni celular dhe ora smart, si dhe të kenë sjellje korrekte dhe përqendrim maksimal gjatë testimit.
Ministrja e Arsimit, Mirela Kumbaro ditën e djeshme i bëri apel maturantëve që të respektojnë me përgjegjësi të gjitha rregullat e përcaktuara dhe të ndjekin udhëzimet e administratorëve. /Atsh/