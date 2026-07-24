Mashtroi një grua nga Kumanova se me 9 mijë euro do t'i sigurojë pasaportë të huaj, ndalohet 32-vjeçari
Një 32-vjeçar nga Kavadari është arrestuar pasi u kap në flagrancë duke marrë 2.000 euro nga një 50-vjeçare nga Kumanova, të cilën dyshohet se e kishte mashtruar me premtimin se do t’i ndërmjetësonte për të siguruar një pasaportë të huaj.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme, gruaja e kishte denoncuar rastin, duke deklaruar se i dyshuari fillimisht i kishte kërkuar 400 euro për ndërmjetësimin e pasaportës, por më pas kishte vazhduar të kërkonte shuma të tjera parash. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, ajo i kishte dorëzuar gjithsej 9.000 euro, ndërsa ai vazhdonte të kërkonte para të tjera.
Më 23 korrik 2026, rreth orës 13:50, në sheshin e qytetit në Kavadar, zyrtarët policorë të SPB Kavadar, në bashkëpunim me kolegët nga SPB Kumanovë, e privuan nga liria të dyshuarin me inicialet M.D. (32).
Gjatë arrestimit, policia i gjeti 2.000 euro që ai sapo i kishte marrë nga viktima. Paratë ishin përpunuar paraprakisht me metoda kriminalistiko-teknike nga policia, si pjesë e aksionit për dokumentimin e veprës.
I dyshuari është ndaluar në stacion policor dhe më pas është nxjerrë para prokurorit publik, ku ka pranuar kryerjen e veprës.
Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të parashtrohet kallëzim penal për veprën penale “Mashtrim”, sipas nenit 247, paragrafi 1 të Kodit Penal.