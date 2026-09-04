Marrja e tepërt e vitaminës C mund të shkaktojë probleme serioze shëndetësore, kushtojini vëmendje këtyre simptomave
Vitamina C është e rëndësishme për funksionimin normal të trupit, por marrja e saj në sasi të mëdha nuk do të thotë domosdoshmërisht përfitime më të mëdha shëndetësore.
Ndërsa teprica e kësaj vitamine ekskretohet kryesisht përmes urinës, marrja e tepërt, veçanërisht përmes suplementeve, mund të shkaktojë shqetësime në tretje dhe të rrisë rrezikun e problemeve të caktuara shëndetësore.
Vitamina C është një lëndë ushqyese thelbësore që ndihmon trupin të mbajë një sistem imunitar të fortë, të shërojë plagët, të ruajë kockat dhe të funksionojë normalisht. Ajo gjendet kryesisht në fruta dhe perime, dhe shumë njerëz e marrin atë në formën e tabletave dhe shtesave të tjera, veçanërisht gjatë sezonit të ftohjes dhe gripit.
Meqenëse vitamina C është e tretshme në ujë, trupi nuk e ruan atë në sasi të mëdha. Ajo që nuk i nevojitet ekskretohet në urinë. Megjithatë, doza shumë të mëdha, veçanërisht nëse merren çdo ditë përmes suplementeve, mund të jenë të lodhshme për trupin.
Pasoja më e zakonshme janë problemet me tretjen
Një nga shenjat e para të një teprice të vitaminës C mund të jenë problemet me tretjen. Dozat e larta mund të shkaktojnë diarre, të përziera, dhimbje stomaku dhe dhimbje, si dhe probleme të tjera të pakëndshme me tretjen.
Probleme të tilla ndodhin më shpesh pas marrjes së sasive të mëdha të vitaminës C përmes suplementeve. Nëse ato shfaqen pas marrjes së një produkti të caktuar, ulja e dozës ose ndërprerja e përdorimit mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave.
Mund të rrisë thithjen e hekurit
Vitamina C ndihmon trupin të përthithë më mirë hekurin nga ushqimi. Kjo është e dobishme për njerëzit që nuk e konsumojnë mjaftueshëm, veçanërisht kur e marrin pjesën më të madhe të hekurit nga ushqimet bimore.
Megjithatë, për njerëzit, trupat e të cilëve tashmë po ruajnë shumë hekur, marrja e sasive të mëdha të vitaminës C mund të jetë problematike. Grumbullimi i tepërt i hekurit mund të dëmtojë organe të rëndësishme, duke përfshirë mëlçinë, zemrën dhe pankreasin.
Prandaj, njerëzit që kanë çrregullime që lidhen me akumulimin e hekurit duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm me doza të larta të vitaminës C.
Sasitë e tepërta mund të rrisin rrezikun e gurëve në veshka.
Një problem tjetër i mundshëm që lidhet me marrjen e tepërt të vitaminës C janë gurët në veshka. Trupi e shndërron vitaminën e tepërt C në oksalat, i cili ekskretohet në urinë.
Kur ka shumë oksalat në urinë, ai mund të lidhet me mineralet dhe të formojë kristale, të cilat me kalimin e kohës mund të shndërrohen në gurë në veshka.
Prandaj, njerëzit që janë tashmë të prirur ndaj formimit të gurëve në veshka duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë sasisë së vitaminës C që marrin, veçanërisht nëse e përdorin atë në formën e suplementeve.
Sa vitaminë C është e mjaftueshme?
Shumica e njerëzve mund të marrin sasinë e nevojshme të vitaminës C përmes një diete të larmishme dhe të ekuilibruar. Frutat agrume, specat, brokoli, luleshtrydhet dhe shumë ushqime të tjera janë të pasura me këtë vitaminë.
Marrja e rekomanduar ditore është rreth 75 miligramë për gratë dhe 90 miligramë për burrat. Nevojat mund të jenë disi më të mëdha në rrethana të caktuara jetësore. Problemi ndodh më shpesh kur merren disa preparate të ndryshme që përmbajnë vitaminë C ose kur përdoren suplemente me doza shumë të larta.
Prandaj, një sasi më e madhe nuk do të thotë automatikisht një përfitim më të madh shëndetësor. Nëse tashmë po merrni mjaftueshëm vitaminë C nga dieta juaj, suplementet shtesë mund të mos jenë të nevojshme. Kujdes i veçantë duhet treguar tek njerëzit me probleme me veshkat ose akumulim të tepërt të hekurit.