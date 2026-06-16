Marrëveshja SHBA-Iran në rrezik - Izraeli refuzon tërheqjen nga Libani
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka deklaruar se marrëveshja e përkohshme mes Teheranit dhe Uashingtonit për t’i dhënë fund luftës do të mund të zbatohet vetëm nëse Izraeli tërhiqet nga zonat që ka marrë nën kontroll në Liban.
Sipas tij, pa largimin e forcave izraelite nga territoret e pushtuara gjatë konfliktit, lufta nuk mund të konsiderohet plotësisht e përfunduar.
“Pa tërheqjen e forcave izraelite nga territoret që pushtuan gjatë kësaj lufte, lufta nuk ka përfunduar plotësisht”, tha Araghchi.
Megjithatë, kjo kërkesë është kundërshtuar nga Izraeli. Një zyrtar amerikan, duke folur në kushte anonimiteti, tha se marrëveshja mes SHBA-së dhe Iranit nuk përfshin një kusht për tërheqjen e ushtrisë izraelite nga Libani, raportojnë mediat.
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Izraeli do të vazhdojë të qëndrojë në Liban “për aq kohë sa të jetë e nevojshme”.
Marrëveshja mes SHBA-së dhe Iranit ende nuk është bërë publike dhe zyrtarët nga të dyja palët kanë dhënë versione të ndryshme për përmbajtjen e saj. Dokumenti pritet të nënshkruhet këtë të premte në Zvicër, në resortin Bürgenstock pranë qytetit të Luzernit.
Sipas zyrtarëve të përfshirë në negociata, marrëveshja synon të vendosë një armëpushim më të gjerë dhe të hapë rrugën për bisedime të reja për programin bërthamor të Iranit.
Libani, pika më e debatueshme e marrëveshjes
Izraeli nuk është palë direkte në marrëveshjen SHBA-Iran, por konflikti në Liban është bërë një nga çështjet kryesore që mund të ndikojë në zbatimin e saj.
Izraeli nisi operacionet kundër Hezbollahut në Liban pasi grupi militant, i mbështetur nga Irani, nisi sulme me raketa përtej kufirit. Që atëherë, forcat izraelite kanë zgjeruar praninë e tyre ushtarake në jug të Libanit dhe kanë goditur objektiva edhe në zona të thella të vendit.
Konflikti ka shkaktuar një krizë të rëndë humanitare, me rreth 1.2 milionë persona të zhvendosur dhe mijëra viktima.
Ndërkohë, nga Hezbollahu është bërë e ditur se Irani ka insistuar që marrëveshja të përfshijë edhe Libanin dhe kushtin për tërheqjen e forcave izraelite.
Presidenti amerikan, Donald Trump ka shprehur pakënaqësi për vazhdimin e operacioneve izraelite kundër Hezbollahut.
“Luftimet në Liban kanë zgjatur shumë. Izraeli po lufton me Hezbollahun për një kohë të gjatë dhe po vriten shumë njerëz”, tha Trump.
Ai shtoi se është i hapur që marrëveshja e re të dërgohet në Kongresin amerikan për shqyrtim.
“Dua të them, kush nuk do ta miratonte?”, deklaroi Trump gjatë samitit të G7 Summit në Francë.
Sipas zyrtarëve të përfshirë në negociata, marrëveshja parashikon hapjen e ngushticës së Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të energjisë në botë, si dhe heqjen e bllokadave ndaj porteve iraniane.
Pas nënshkrimit, SHBA-ja dhe Irani pritet të kenë një periudhë 60-ditore negociatash për çështjen bërthamore dhe mundësinë e heqjes së sanksioneve.
Një nga çështjet më të ndërlikuara mbetet programi bërthamor iranian, veçanërisht rezervat e uraniumit të pasuruar në nivele të larta. Zyrtarët thanë se Irani ka pranuar të diskutojë mënyra për t’i “holluar ose larguar” këto rezerva, por nuk është e qartë nëse Teherani do ta pranojë përfundimisht këtë.
Marrëveshja gjithashtu përfshin mundësinë e lirimit të disa fondeve të ngrira iraniane dhe krijimin e një plani të madh rindërtimi për Iranin nëse përmbushen kushtet e dakorduara.
Megjithatë, shumë çështje mbeten të hapura, ndërsa udhëheqësit perëndimorë kanë bërë thirrje që marrëveshja të zbatohet shpejt për të shmangur një përshkallëzim të ri në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/