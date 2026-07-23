BE-ja u bën thirrje partive politike të mos ushtrojnë presion ndaj Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike që të përmbahen nga ushtrimi i presionit ndaj Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) dhe anëtarëve të tij gjatë procesit të vendimmarrjes.
Përmes një reagimi të publikuar në platformën X, Zyra e BE-së theksoi se pavarësia e gjyqësorit është një nga shtyllat themelore të sundimit të ligjit dhe duhet të respektohet nga të gjithë akterët politikë.
“Bashkimi Evropian në Kosovë u bën thirrje të gjitha subjekteve politike që të përmbahen nga ushtrimi i presionit ndaj Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe anëtarëve të tij në procesin e vendimmarrjes”, thuhet në reagim.
BE-ja nënvizoi se një sistem gjyqësor i pavarur, i paanshëm dhe apolitik është thelbësor për funksionimin e shtetit ligjor, si në Bashkimin Evropian, ashtu edhe në Kosovë.
“Një gjyqësor i pavarur, i paanshëm dhe apolitik është themelor për sundimin e ligjit në Bashkimin Evropian dhe në Kosovë”, theksohet në deklaratë.
@EUKosovo calls on all political entities to refrain from exerting pressure on the #KosovoJudicialCouncil and its members in their decision-making.
An independent, impartial and apolitical judiciary is fundamental to the rule of law in the 🇪🇺 EU and in 🇽🇰 Kosovo.#EUbyYourSide
— European Union in Kosovo (@EUKosovo) July 23, 2026