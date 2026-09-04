Marina ukrainase godet një anije ruse në Detin e Zi
Marina ukrainase njoftoi se kishte goditur një anije ruse në portin e Soçit në Detin e Zi, duke pretenduar se anija po kontribuonte në përpjekjet luftarake të Moskës.
Anija “Nefrit” mbështet operacionet e naftës dhe gazit, shërben objektet në det të hapur, transporton ngarkesa dhe personel, si dhe kryen punë teknike nënujore, tha Marina Ukrainase.
Aktivitetet e saj përbëjnë “mbështetje të drejtpërdrejtë për ekonominë e luftës së armikut”, shtoi marina.
Në një zhvillim paralel, Rusia do të apelojë një vendim të gjykatës norvegjeze që miratoi sekuestrimin e një anijeje ruse, sipas ambasadorit rus në Norvegji.
Norvegjia ka sekuestruar një anije ruse në Arktik si pjesë e zbatimit të një kërkese për kompensim prej 4.22 miliardë dollarësh të fituar nga kompania ukrainase e energjisë Naftogaz për sekuestrimin e aseteve të saj nga Moska pas aneksimit të Krimesë nga Rusia në vitin 2014.
Anija ”Profesor Molchanov” u sekuestrua në brigjet e arkipelagut norvegjez të Svalbardit në Arktik.