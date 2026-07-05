Marina amerikane pezullon kërkimin për anëtarin e ekuipazhit të helikopterit të zhdukur në Detin Arabik
Marina amerikane ka pezulluar kërkimin për një anëtar të shërbimit të zhdukur, helikopteri i të cilit u rrëzua në Detin Arabik të mërkurën.
Përpjekjet përfunduan pas një "kërkimi të gjerë" që u krye nga Marina Amerikane dhe Forcat Ajrore Amerikane, tha Komanda Qendrore e Forcave Detare në një postim në X, transmeton Telegrafi.
"Për më shumë se 102 orë, u krye një përpjekje e gjerë dhe e koordinuar kërkim-shpëtimi që shtrihej në mbi 14,000 milje katrore", tha Marina.
Të mërkurën, ushtria amerikane tha se një helikopter MH-60S Sea Hawk i caktuar për USS George H.W. Bush ishte rrëzuar në rajon dhe se nuk kishte "asnjë indikacion se emergjenca ishte shkaktuar nga veprime armiqësore".
Tre nga katër anëtarët e ekuipazhit të helikopterit u nxorën në atë kohë dhe ishin në gjendje të qëndrueshme, tha ajo, duke shtuar se incidenti ishte nën hetim. Nuk dha detaje të mëtejshme mbi shkakun e rrëzimit.
Emri i ushtarakut të zhdukur do të mbahet i fshehtë deri të paktën 24 orë pasi të informohen të afërmit e tij më të afërt, tha sot Komanda Qendrore e Forcave Detare. /Telegrafi/