Maqedonia mbetet ndër vendet me çmimet më të ulëta në Evropë, por ushqimet janë gjithnjë e më të shtrenjta
Të dhënat më të fundit të Eurostat tregojnë se Maqedonia e Veriut vazhdon të renditet ndër vendet me nivelin më të ulët të çmimeve në Evropë, së bashku me Bullgarinë, Rumaninë dhe Serbinë. Megjithatë, ekonomistët paralajmërojnë se çmimet më të ulëta nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht standard më të lartë jetese, pasi fuqia blerëse varet edhe nga niveli i pagave dhe produktiviteti i ekonomisë.
Sipas analizës së Eurostat, Serbia ka çmime që arrijnë në rreth 62.5 për qind të mesatares së Bashkimit Evropian, duke u renditur ndër vendet më të lira në kontinent. Megjithatë, çmimet ndryshojnë ndjeshëm sipas kategorive të produkteve dhe shërbimeve.
Veçanërisht bie në sy se çmimet e ushqimeve dhe pijeve joalkoolike në Serbi kanë arritur në rreth 96 për qind të mesatares së BE-së, duke qenë më të larta se në disa vende të rajonit dhe të Evropës Lindore, përfshirë Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë, Rumaninë, Poloninë, Çekinë, Sllovakinë, Bosnjë e Hercegovinën dhe Turqinë.
Nga ana tjetër, pajisjet elektronike për konsum në Serbi janë rreth 30 për qind më të shtrenjta se mesatarja evropiane, ndërsa pajisjet shtëpiake kushtojnë rreth 11 për qind më shumë se mesatarja e BE-së.
Në kontrast me këtë, energjia mbetet dukshëm më e lirë, me çmime që arrijnë vetëm rreth 49 për qind të mesatares së Bashkimit Evropian, duke e renditur Serbinë ndër vendet me kostot më të ulëta për energjinë elektrike dhe ngrohjen.
Eurostat thekson se indeksi i përgjithshëm i çmimeve nuk pasqyron gjithmonë koston reale të jetesës, pasi disa kategori tashmë kanë arritur ose tejkaluar mesataren evropiane, ndërsa të tjera mbeten dukshëm më të lira.
Ndërkohë, çmimet më të larta të ushqimeve në Evropë janë regjistruar në Luksemburg, ku janë rreth 22 për qind mbi mesataren e BE-së, ndërsa më të ulëtat në Rumani, rreth 20 për qind nën mesataren evropiane.