Maqedonia e Veriut bie për tre vende në indeksin e lirisë së medias, ndodhet në grupin "problematik"
Maqedonia ka rënë me tre vende, nga vendi i 42-të në të 45-tin, në indeksin e fundit të lirisë së shtypit të "Reporterëve pa Kufij". Vendi klasifikohet në grupin "problematik" dhe është regjistruar rënie në të pesë treguesit kryesorë që matin lirinë e medias.
Raporti mbi Maqedoninë e Veriut vëren probleme serioze për lirinë e mediave, përcjell Telegrafi Maqedoni.
"Edhe pse televizioni është burimi dominues i informacionit, mediat online luajnë një rol të rëndësishëm. Megjithatë, duhet bërë një dallim midis redaksive profesionale online që punësojnë gazetarë dhe publikojnë përmbajtje origjinale, dhe portaleve individuale që plagjiaturojnë dhe kopjojnë përmbajtjen e të tjerëve. Ekziston gjithashtu një ndryshim i madh midis shikueshmërisë dhe besimit: kanalet televizive më të shikuara - 'Alsat', 'Sitel', 'MTV1', 'Kanal 5' - kanë një indeks të ulët besueshmërie", thuhet në raportin mbi mjedisin mediatik në vend.
Ai gjithashtu thekson se zyrtarët qeveritarë kanë tendencë të kenë qëndrim të keq dhe poshtërues ndaj gazetarëve.
“Situata e përgjithshme mbetet e favorshme për lirinë e shtypit, por institucionet shtetërore nuk janë mjaftueshëm transparente dhe gazetaria kritike është gjithnjë e më e ekspozuar ndaj sulmeve. Për shkak të polarizimit të fortë politik, media mund të jetë nën presion nga autoritetet, politikanët dhe biznesmenët, si në nivel kombëtar ashtu edhe në atë lokal. Dy partitë më të mëdha (qeveria dhe opozita) kanë krijuar sisteme paralele mediatike mbi të cilat ushtrojnë ndikim politik dhe ekonomik. Shërbimi publik i transmetimit nuk ka pavarësi editoriale ose financiare”, thuhet në raportin e Reporterëve pa Kufij për Maqedoninë.
Nga vendet në Ballkan, vetëm Sllovenia (36) dhe Mali i Zi (41) janë në grupin “të kënaqshëm”. Grupi “problematik”, në të cilin ndodhet Maqedonia, përfshin gjithashtu Kroacinë (53), Bullgarinë (71), Shqipërinë (83) dhe Greqinë (86). Bosnja dhe Hercegovina (90) dhe Serbia (104) janë në kategorinë e vendeve me situatë “të vështirë” për sa i përket lirisë së medias.
Për të dhjetën vit radhazi, Norvegjia mban vendin e parë, ndërsa Eritrea është në vendin e fundit. Siria ka bërë kërcimin më të madh, pas rënies së diktatorit të gjatë Bashar al-Assad, duke u ngjitur me 36 vende.
Për herë të parë në historinë e Indeksit të Lirisë së Shtypit të Reporterëve pa Kufij, më shumë se gjysma e vendeve të botës klasifikohen si "serioze" ose "shumë serioze" për lirinë e shtypit. Rezultati mesatar për të gjitha 180 vendet dhe territoret e përfshira në renditje nuk ka qenë kurrë më i ulët në 25 vitet e fundit.