Manikyrët metalikë dominuan në Met Gala 2026
Kur bëhet fjalë për manikyrë që bien në sy, llaku metalik është zgjedhja ideale. Në Met Gala 2026, manikyrët me shkëlqim metalik u panë shumë në tapetin e kuq, në përputhje me temën “Fashion Is Art”.
Yjet e Blackpink, Jisoo, Lisa dhe Jennie, sollën versione të ndryshme të këtij stili në duart e tyre.
Artistja dhe sipërmarrësja indiane Ananya Birla gjithashtu ishte në harmoni me temën, duke i përshtatur thonjtë me një maskë metalike që kishte veshur. Ndërkohë, edhe Ashley Graham dhe sportistja e WNBA A’ja Wilson e vazhduan këtë stil metalik edhe në duart e tyre.
Edhe pse manikyrët natyralë janë shpesh zgjedhja e atyre që preferojnë thjeshtësinë, thonjtë metalikë mund të duken po aq elegantë dhe të përjetshëm. Mund të zgjidhni ngjyrë argjendi, ari ose bakri, dhe ka shumë stile për të provuar.
Një nga më të pëlqyerit është manikyri “French” metalik, që i jep një pamje moderne stilit klasik me majat e bardha. Jennie zgjodhi një bazë ngjyrë bezhë dhe sipër vendosi një shtresë kromi me shkëlqim, ndërsa Jisoo shtoi detaje të vogla argjendi.
Thonjtë në formë bajameje (almond) kombinohen shumë mirë me këtë stil, sepse forma e tyre e butë ndihmon që drita të reflektohet bukur. Për këtë formë nevojitet durim dhe saktësi gjatë limimit të thonjve, zakonisht në një kënd rreth 25 gradë.
Për ata që preferojnë thonj të shkurtër, forma e rrumbullakët është gjithashtu një zgjedhje e mirë, sepse lejon eksperimente me dizajne pa qenë shumë e ekzagjeruar për përditshmëri.
Sekreti i një manikyri që zgjat është përgatitja e mirë: kutikula të pastra dhe thonj të formuar saktë e bëjnë çdo dizajn të duket elegant dhe i rregullt.