Man Utd gati të investojë për një lojtar yll të Ligës Premier
Manchester United ka vënë si prioritet afrimin e një mesfushori të ri dhe po monitoron disa alternativa për afatin kalimtar të ardhshëm.
Një nga emrat që ka tërhequr vëmendjen e drejtuesve në Old Trafford është Amadou Onana, aktualisht pjesë e Aston Villa, me kontratë të vlefshme deri në qershor të vitit 2029.
Forcimi i repartit të mesfushës konsiderohet thelbësor për ambiciet e “Djajve të Kuq”, të cilët synojnë të rikthehen në nivelet më të larta të futbollit anglez dhe evropian.
Nën drejtimin e Michael Carrick, klubi po kalon një fazë stabilizimi dhe ndërtimi, ku përforcimet cilësore janë pjesë kyçe e projektit sportiv.
Sipas raportimeve të TEAMtalk, drejtuesit e United po shqyrtojnë seriozisht mundësinë për të kaluar në hapa konkretë për mesfushorin belg 24-vjeçar.
Onana është shndërruar në një element të rëndësishëm në skemat e Unai Emery te Aston Villa, duke spikatur në Ligën Premier me fizikun, energjinë dhe aftësinë për të kontrolluar ritmin e lojës në qendër të fushës.
Megjithatë, ai nuk konsiderohet si objektivi kryesor në listën e Manchester United, edhe pse paraqitjet e tij të qëndrueshme mund ta rrisin ndjeshëm interesin e klubit.
Nga ana tjetër, Aston Villa nuk pritet ta lehtësojë largimin e një prej titullarëve të saj, çka do të thotë se çdo negociatë e mundshme do të kërkojë përpjekje të konsiderueshme financiare dhe strategjike nga ana e gjigantit anglez. /Telegrafi/