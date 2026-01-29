Man Utd do të intervistojë disa kandidatë për trajner të përhershëm, pavarësisht rezultateve të Carrick
Trajneri i përkohshëm i Manchester United, Michael Carrick, e ka nisur fuqishëm mandatin e tij, duke siguruar fitore ndaj Manchester Cityt dhe Arsenalit në dy ndeshjet e para si trajner, por mund të mos konfirmohet edhe përkundër suksesit.
Sipas gazetarit Ben Jacobs, Unitedi e ka bërë të qartë se procesi i përhershëm menaxherial do të vazhdojë për sa kohë që Carrick është në detyrë.
Djajtë e Kuq shpresojnë se ai mund të sigurojë vazhdimësi dhe stabilitet për këdo që emërohet përfundimisht, me procesin e përshkruar si të plotë dhe të gjerë, duke dhënë kohë të mjaftueshme për të identifikuar kandidatin e duhur.
Pavarësisht kërkimit të vazhdueshëm, Carrick ka ende mundësinë të ndikojë në bisedën e drejtuesve.
Një formë e mirë deri në fund të sezonit mund ta vendosë atë në garë për rolin e përhershëm, megjithëse disa kandidatë pritet të intervistohen pavarësisht rezultateve të tij. /Telegrafi/