Malisheva i falet Brrutit, triumfon ndaj Prishtinës së Re
Malisheva ka marrë fitore shumë të vështirë ndaj Prishtinës së Re, por tejet të vlefshme 1-0.
Ndeshja nisi me luftë të madhe nga të dyja skuadrat, pasi pikët janë mëse të nevojshme.
Megjithatë për të parë golin e parë në ndeshje u desh të pritej minuta e 37-të.
Etnik Brruti realizoi nga penalltia për epërsinë e vendasve 1-0.
45 minutat e para të kësaj ndeshje u mbyllën me epërsinë e skuadrës vendase 1-0.
Pjesa e dytë i takoi mysafirëve të cilët krijuan raste më të mira shënimi.
Astrit Berisha ishte i pafat në këtë ndeshje, pasi pati dy raste të arta shënimi.
Fillimisht në minutën e 88-të goditi shtyllën, derisa në minutën e 94-të në portën e zbrazët nuk arriti të shënonte gol.
Vendasit shpëtuan nga rastet e shumta të mysafirëve dhe arkëtuan tre pikë të mëdha nga kjo sfidë.
Me këtë fitore, Malisheva ngjitet në pozitën e katërt me 30 pikë, derisa Prishtina e Re mbetet e fundit. /Telegrafi/