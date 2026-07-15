Malajzia do të deportojë çdo izraelit të gjetur në vend, thotë kryeministri i këtij vendi
Kryeministri i Malajzisë, Anwar Ibrahim, tha të mërkurën se çdo shtetas izraelit i gjetur në vend do të deportohet menjëherë, ndërsa autoritetet hetojnë akuzat se një izraelit ishte i përfshirë në operacionet e një komuniteti privat banimi në shtetin jugor të Johorit.
Anwar tha se autoritetet përkatëse po hetojnë pretendimet dhe se qeveria nuk do të bëjë kompromis nëse ato do të rezultonin të vërteta, raportoi e përditshmja në gjuhën angleze Free Malaysia Today.
"Nëse gjejmë ndonjë izraelit, do ta deportojmë menjëherë sepse nuk e njohim Izraelin", tha ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Malajzia nuk e njeh Izraelin
Mbajtësve të pasaportave izraelite në përgjithësi u ndalohet të hyjnë në Malajzi pa miratimin e posaçëm të qeverisë sepse vendi nuk e njeh Izraelin.
Ministria e Brendshme nisi një hetim pasi qeveria e shtetit të Johorit bëri thirrje për një hetim federal mbi akuzat që përfshijnë Network School, një komunitet startup-esh me seli në Johor.
Veçmas, Departamenti i Imigracionit tha se të gjithë 266 të huajt e inspektuar në një komunitet ndërkombëtar në Forest City kishin dokumente të vlefshme imigracioni.
Forest City është një zhvillim i madh me përdorim të përzier i ndërtuar në ishuj artificialë në Johor pranë kufirit të Singaporit.
I njohur si një qendër ndërkombëtare banimi, ai ka tërhequr një komunitet të konsiderueshëm të huajsh dhe është vënë periodikisht nën shqyrtim për çështje të imigracionit dhe rregulloreve. /Telegrafi/