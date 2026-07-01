MAK Cosmetics sjell epokën e re të bukurisë profesionale në Kosovë
Aplikacioni i ri që i afron produktet profesionale italiane më pranë çdo klienti
Në një treg ku zgjedhjet janë të pafundme, ajo që bën diferencën nuk është vetëm numri i produkteve, por besimi që ato krijojnë.
Sepse bukuria nuk është thjesht ajo që shihet në pasqyrë. Bukuria është siguri. Është ndjesia që vjen kur e di se po përdor produkte cilësore, profesionale dhe të besueshme — për veten, për klientët dhe për çdo rezultat që kërkon përsosmëri.
Mbi këtë filozofi është ndërtuar rrugëtimi i MAK Cosmetics, një kompani që prej vitesh sjell në Kosovë standarde të larta të industrisë profesionale të flokëve dhe bukurisë.
Tashmë, MAK Cosmetics hap një kapitull të ri me lansimin e aplikacionit zyrtar, duke e bërë eksperiencën e blerjes më të lehtë, më të shpejtë dhe më të sigurt se kurrë më parë.
Një botë profesionale bukurie, tani në telefonin tuaj
Përmes aplikacionit të ri MAK Cosmetics, klientët kanë qasje direkte në produkte origjinale, informacione të sakta, risi dhe oferta të përditësuara.
Ky aplikacion nuk është vetëm një platformë blerjeje. Është një hap i ri drejt një kulture më moderne të kujdesit profesional, ku cilësia, teknologjia dhe besimi bashkohen në një vend.
Me vetëm disa klikime, përdoruesit mund të eksplorojnë produktet, të informohen më lehtë dhe të blejnë me siguri të plotë nga marka të njohura profesionale.
Helen Seward – tradita italiane që flet me rezultate
Në qendër të kësaj eksperience qëndron Helen Seward, marka prestigjioze italiane me mbi 60 vite traditë në industrinë profesionale të flokëve.
E krijuar dhe prodhuar në Itali, Helen Seward përfaqëson një kombinim të fuqishëm mes shkencës, natyrës dhe inovacionit. Produktet e saj janë të dizajnuara për profesionistë që kërkojnë rezultate të dukshme, por edhe për konsumatorë që duan kujdes cilësor në rutinën e tyre të përditshme.
Produktet Helen Seward ofrojnë:
- formula profesionale të zhvilluara në laboratorë italianë;
- përbërës me origjinë natyrale dhe teknologji të avancuar kozmetike;
- ngjyra flokësh me mbulim, shkëlqim dhe qëndrueshmëri të lartë;
- trajtime për rigjenerimin dhe rindërtimin e fibrës së flokut;
- produkte që respektojnë strukturën natyrale të flokëve dhe lëkurës së kokës;
- standarde të larta të kontrollit të cilësisë në çdo fazë të prodhimit.
Kur kujdesi për flokët bëhet pjesë e identitetit
Flokët nuk janë vetëm pjesë e pamjes sonë. Ata janë pjesë e stilit, vetëbesimit dhe identitetit tonë.
Prandaj, kujdesi ndaj tyre nuk duhet të jetë rastësi. Ai duhet të jetë zgjedhje e menduar, profesionale dhe e bazuar në cilësi.
Me aplikacionin e ri, MAK Cosmetics nuk po sjell vetëm një mënyrë më praktike për të blerë produkte bukurie. Po sjell një standard të ri të besimit, profesionalizmit dhe ekselencës në tregun kosovar.
Një standard ku produktet origjinale janë më afër klientit. Ku profesionistët kanë qasje më të lehtë në atë që u nevojitet. Dhe ku teknologjia vihet në shërbim të bukurisë.
Shkarkoni aplikacionin MAK Cosmetics
Hyni në botën e produkteve profesionale italiane dhe zbuloni një mënyrë më të lehtë, më të sigurt dhe më moderne për t’u kujdesur për bukurinë tuaj.
Shkarkoni aplikacionin MAK Cosmetics në App Store dhe Google Play:
App Store:
https://apps.apple.com/xk/app/mak-cosmetics/id6759578660
Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makcosmetics.app
MAK Cosmetics – Kur cilësia nuk është zgjedhje, por standard.
Ku jemi fizikisht?
Mak Shpk
Adresa 1: Gazmend Zajmi Nr 48 Peje 30000
Adresa 2: Faton Shabani Nr 100 Prishtinë 10000
Numrat kontaktues : 038 733 833 & 048349029