Macaulay Culkin dhe gruaja e tij po përdorin filmin "Home Alone" për të edukuar djemtë e tyre: Po u mësojmë atyre për rreziqet nga të huajt
Macaulay Culkin dhe Brenda Song kanë thënë se e përdorin filmin "Home Alone" si udhëzues kur rrisin djemtë e tyre.
Song zbuloi së fundmi se ajo dhe Culkin u treguan djemve të tyre filmin "Home Alone", por nuk donin të nënkuptonin se babai i tyre ishte një yll, por përkundrazi se filmi shërbeu si një mësim i rëndësishëm rreth rreziqeve të të huajve.
Song tha gjithashtu se djemtë i shijojnë "manipulimet e filmit dhe kurthet e tij të hollësishme", por nuk kanë një pamje të vërtetë të rrezikut në film. Ajo vuri në dukje se djali i tyre i madh, Dakota, e kupton filmin më mirë se Carson.
Foto: Macaulay Culkin/Instagram
"Jam shumë e tmerrshme, por ndiej se fëmijët duhet të kenë pak frikë. Unë vazhdimisht i mësoj bijtë e mi për rreziqet e të huajve. Nuk ka rëndësi nëse janë prindërit e dikujt, por nëse nuk e dinë emrin e dikujt ose nuk e kanë parë më parë, janë të huaj", tha ajo.
Song pretendon se u mësoi bijve të saj të kuptonin mjedisin përreth dhe shenjat e daljes.
"Në çdo ndërtesë që hyjmë, pyesim veten se si arritëm atje dhe si do të dalim", tha ajo.
Foto: Macaulay Culkin/Instagram
Në nëntor të vitit të kaluar, Culkin shënoi 35-vjetorin e filmit dhe deklaroi se, pavarësisht se e shikonte shpesh filmin me djemtë e tij, ata nuk e dinin që Culkin ishte në film kur ai ishte 10 vjeç.
"Ata e adhurojnë shumë 'Home Alone' dhe tani Culkin ka një përvojë krejtësisht të ndryshme. Ata nuk e kanë idenë që unë jam Kevin. Dua ta mbaj atë iluzion gjallë për sa më gjatë të jetë e mundur", tha ai.
Megjithatë, Culkin pretendon se djali i tij Dakota, duke parë fotot e fëmijërisë, tha se ai dukej tamam si Kevin. /Telegrafi/