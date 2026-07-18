"Ma vranë babanë para syve", rrëfimi tronditës i 11-vjeçares për Masakrën e Hallaqit të Vogël
Instituti i Krimeve të Kryera gjatë Luftës në Kosovë (IKKL) ditë më parë ka publikuar dëshminë autentike të Nazlije Selim Selimit, e cila ishte vetëm 11 vjeçe kur i mbijetoi Masakrës së Hallaqit të Vogël.
11-vjeçarja në rrëfimin e dhënë pak ditë pasi kishin ndodhur krimet kujton momentet tragjike kur forcat serbe i vranë babanë dhe dhjetëra banorë të tjerë të fshatit.
Sipas IKKL-së, dëshmia e saj përfaqëson kujtesën e vuajtjeve të mijëra civilëve shqiptarë gjatë luftës në Kosovë dhe shërben si thirrje që e vërteta të dokumentohet, të ruhet dhe të mos harrohet.
Instituti thekson se ruajtja e dëshmive të të mbijetuarve ndihmon në dokumentimin e krimeve dhe afron drejtësinë një hap më pranë për viktimat e luftës.
Videoja është publikuar me pëlqimin e shprehur të Nazlije Selim Selimit dhe është pjesë e arkivit të Institutit. Materiali është dhuruar në IKKL nga gazetari norvegjez Paul Refsdal.