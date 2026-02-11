Lëvizja Vetëvendosje pritet të propozojë Albulena Haxhiun për kryetare të Kuvendit të Kosovës.

Kështu merr vesh Telegrafi nga burime të saj.

Ndërkaq, seanca konstituive e legjislaturës së dhjetë do të mbahet sot prej orës 17:00.

Albulena Haxhiu, në legjislaturën e kaluar nuk ka siguruar votat e nevojshme për të marrë postin e kryeparlamentares.

Ndryse, pas konstituimit të Kuvendit, zyrtarë të lartë të LVV-së kanë theksuar se do të thërrasin edhe një seancë tjetër gjatë mbrëmjes për formimin e qeverisë. /Telegrafi/

