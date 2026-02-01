Lutkov: Janë pranuar 2,618 aplikime për projekte kulturore në vitin 2026
Përmes sistemit elektronik për aplikime në konkursin vjetor për projekte kulturore për vitin 2026 janë pranuar 2,618 aplikime, njoftoi ministri i Kulturës dhe Turizmit, Zoran Lutkov, duke prezantuar rezultatet e konkurseve dhe duke theksuar se ky numër tregon interesin dhe besimin në sistem.
“Bëhet fjalë për projekte që do të pasurojnë ofertën kulturore, do të hapin hapësirë për shprehje të reja krijuese dhe do të kontribuojnë në afirmimin ndërkombëtar të kulturës maqedonase. Interesi i treguar edhe këtë vit nga artistët dhe organizatat kulturore për konkursin vjetor është një konfirmim i qartë se skena jonë kulturore është dinamike, inovative dhe e gatshme për krijim. Programi vjetor për projekte kulturore për vitin 2026 është një hap i rëndësishëm përpara dhe provë se kulturën nuk e shohim si shpenzim, por si një investim strategjik në identitetin tonë kombëtar, potencialin krijues të njerëzve dhe të ardhmen e shoqërisë në tërësi”, tha Lutkov.
Ministri njoftoi se janë rritur fondet për disa aktivitete, duke u fokusuar në cilësi, sasi dhe zhvillim të barabartë të kulturës. Sipas tij, vëmendje e veçantë i është kushtuar krijimtarisë bashkëkohore, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe industrive krijuese, fusha që jo vetëm që sjellin vlerë kulturore, por edhe potencial të rëndësishëm ekonomik.
“Veçanërisht e rëndësishme është që edhe në vitin 2026 vazhdojmë me forcimin sistematik të institucioneve kombëtare”, tha Lutkov dhe njoftoi se pasi vitin e kaluar për herë të parë u implementua modeli i buxhetit të deleguar për 18 institucione kombëtare si projekt pilot, këtë vit modeli do të zgjerohet në 28 institucione kombëtare për shkak të përvojës pozitive.
“Ky model është një hap konkret drejt autonomisë më të madhe, menaxhimit më efikas të fondeve programore dhe drejt përgjegjësisë dhe llogaridhënies së qartë”, theksoi ministri i Kulturës dhe Turizmit.
Ljutkov njoftoi se buxheti total i Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit për vitin 2026 është 5 miliardë 194 milionë e 975 mijë denarë, që është 519 milionë e 713 mijë denarë më shumë se vitin e kaluar. Buxheti i dedikuar për projekte me interes kombëtar në kulturë arrin 1 miliard e 70 milionë e 417 mijë denarë.