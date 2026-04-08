"Luajtëm me kampionët e Evropës" - Van Dijk shpreson te ndeshja e kthimit
Kapiteni i Liverpool, Virgil van Dijk, ka pranuar se skuadra e tij kaloi një mbrëmje shumë të vështirë pas humbjes 2-0 ndaj Paris Saint-Germain në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve.
Mbrojtësi holandez theksoi se ndeshja ishte ashtu siç pritej, me PSG-në që dominoi dhe Liverpoolin që u detyrua të mbrohej me shumë lojtarë pranë zonës.
Ai pranoi se goli i parë erdhi nga një devijim i pafat, ndërsa skuadra e tij nuk arriti të shfrytëzonte rastet e pakta në kundërsulm.
“Natyrisht që nuk jam i kënaqur. E vetmja gjë pozitive është që i përballemi sërish javën e ardhshme”, deklaroi Van Dijk.
Në një reagim tjetër, ai theksoi se Liverpooli përballet me kampionët aktualë të Evropës dhe përmbysja nuk do të jetë aspak e lehtë. Sipas tij, skuadra duhet të jetë perfekte në çdo aspekt për të pasur shanse reale kualifikimi.
“Duhet të kujtojmë se përballemi me kampionët e Evropës. Nuk ka rëndësi nëse luajmë në shtëpi apo jashtë – duhet të jemi maksimalë në çdo detaj”, shtoi ai.
Van Dijk gjithashtu vuri në pah rëndësinë e tifozëve në ndeshjen e kthimit në Anfield, duke theksuar se atmosfera në stadium mund të luajë rol vendimtar në tentativën për rikthim. /Telegrafi/