LSM: Jo rritje të moshës së pensionimit, por pensionim sipas përvojës së punës
Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) është seriozisht e shqetësuar për hapjen e një diskutimi mbi rritjen e moshës së daljes në pension për ushtrimin e të drejtës për pension pleqërie, dhe veçanërisht për faktin se një mundësi për të dalë në pension në moshën 72 vjeç po përmendet publikisht, sipas postimit të tyre në rrjetet sociale.
"Ne kemi qenë dëshmitarë të propozimeve të tilla të kota edhe në të kaluarën, nga njerëz që nuk janë punëtorë, në dëm të punëtorëve, dhe vërejmë se masa të tilla të nxituara duke rritur normën e kontributit ose duke zgjatur moshën e daljes në pension vetëm dhe ekskluzivisht në masën e nevojshme për të mbuluar deficitin e Fondit të Pensioneve dhe masa të tilla nuk dhanë fryte në planin afatgjatë, përkundrazi, problemet strukturore mbetën të pazgjidhura dhe problemet u përsëritën.
Nevojiten politika dhe masa serioze për të rritur numrin e punësimit të të rinjve përmes vendeve të punës reale dhe të qëndrueshme që do të jenë rezultat i investimeve të reja vendase ose të huaja dhe një rritjeje të pagave, dhe kështu një rritje të fondeve në Fondin e Sigurimeve Pensionale dhe Invalidore dhe uljen e varfërisë, si dhe politika dhe masa për punë të denjë për të gjithë me respektimin e të drejtave të punësimit sipas standardeve ndërkombëtare të punës në mënyrë që të rinjtë të vazhdojnë të punojnë dhe të jetojnë në vendin e tyre.
Sipas "Vjetarit Statistikor të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2025" të Entit Shtetëror të Statistikës, jetëgjatësia e pritur në vend është 76.63 vjet, pra a është ideja, në vend të daljes në pension, të punohet deri në fund të jetës?
Prandaj, është e nevojshme të futen më shumë kushte për dalje në pension, siç janë dalja në pension me 40 vjet përvojë pune për burrat dhe 35 vjet përvojë pune për gratë, dalja në pension e parakohshme, futja e një stazhi të dobishëm për punëtorët e ndërtimit, si dhe në industri të tjera ku detyrat e punës kryhen në kushte pune veçanërisht të vështira që janë të dëmshme për jetën dhe shëndetin e punëtorëve, pensioni i pleqërisë, sipas moshës ose përvojës së punës, sipas industrisë, pensioni i parakohshëm i pleqërisë sipas moshës, pensioni i paplotë i pleqërisë sipas moshës, duke ofruar mundësinë për të blerë stazh shtesë", thonë nga LSM./Telegrafi/