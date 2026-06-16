LSDM: Studime falas në universitetet shtetërore dhe vauçer prej 2.000 eurosh për çdo maturant
Sistemi arsimor sot është i fragmentuar, i burokratizuar dhe brutalisht i partizuar, dhe ligjet që po miratohen po shkaktojnë dëme serioze në cilësinë e arsimit, tha Jovançe Manaskov nga Komisioni i Arsimit i LSDM-së në një konferencë për shtyp sot.
Manaskov theksoi se arsimi i mesëm dhe i lartë është bërë një barrierë klasore ku vetëm ata me xhepa më të thellë ia dalin mbanë. Sipas tij, në programin "Vendi Yt - Shansi Yt", partia opozitare ofron një qasje të re dhe zgjidhje konkrete që parashikojnë një sistem në të cilin nxënësit nuk do të studiojnë vetëm për një provim, por për të fituar njohuri të vërteta.
Si një masë kyçe për të diplomuarit në shkollat e mesme, LSDM njoftoi futjen e mbështetjes financiare për profesionet e pakta dhe moderne në tregun e punës.
“Ne do të ofrojmë një vauçer prej 2.000 eurosh për çdo të diplomuar të shkollës së mesme për trajnim në programim, inteligjencë artificiale dhe teknologji të gjelbra, në mënyrë që ata të kenë akses në punët më të paguara pa kosto financiare”, tha Manaskov.
Në fushën e arsimit të lartë, partia parashikon studime plotësisht falas në universitetet shtetërore, në mënyrë që fakulteti të mos bëhet barrë për buxhetin familjar. Përveç kësaj, është planifikuar që çdo student të marrë një sistem mësimor personal falas të bazuar në inteligjencën artificiale./Telegrafi/