LSDM: Qeveria e Mickoskit me patriota të rremë, me funksionarë që kanë pasaporta bullgare
LSDM opozitare akuzon se Qeveria është e përbërë nga funksionarë që kanë pasaporta bullgare.
Sekretari për bashkëpunim ndërkombëtar i partisë, Andrej Zhernovski, tha se është absurde që një qeveri që supozohet ta mbrojë identitetin kombëtar maqedonas nga sulmet e Bullgarisë të përbëhet nga persona që kanë shtetësi bullgare.
“Në këtë qeveri të Hristijan Mickoskit ka më shumë pasaporta bullgare sesa kemi mundur të imagjinojmë deri tani. Pra mund të përfundojmë menjëherë në fillim se bëhet fjalë në fakt për një Qeveri të patriotëve të rremë me pasaporta bullgare. Ajo që duhet t’u përgjigjen para qytetarëve maqedonas është se interesat e kujt i mbrojnë – interesat maqedonase apo interesat bullgare”, tha Andrej Zhernovski, LSDM .
