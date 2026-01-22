LSDM: Përpjekjet e OBRM-PDUKM-së për të shkatërruar LSDM-në vazhdojnë përmes Shilegovit
Përpjekjet e OBRM-PDUKM-së për të shkatërruar LSDM-në nga brenda vazhdojnë përmes Petre Shilegovit. Kjo është tashmë e qartë për të gjithë, akuzojnë sot nga LSDM.
"Duke marrë parasysh prirjet, veset, dobësitë private dhe borxhet e tij, tradhtia e Shilegovit ndaj partisë së tij dhe anëtarëve të LSDM-së është e pritshme.
Siç njoftoi edhe kryetari Filipçe. Gjithçka është dakordësuar, koordinuar dhe sinkronizuar me OBRM-PDUKM-në, kuzhinat e tyre dhe oktapodin mediatik "Alfa-Alta".
Shilegovi përdori të njëjtën retorikë sonte nga konferencat për shtyp dhe njoftimet e OBRM-PDUKM-së, se ne ishim një "parti e izoluar" (term i Mickoskit) që "ulej me Gruevskin". Pse? Për të shpëtuar Mickoskin nga akuzat se është kriminel!
Ky operacion special nga OBRM-PDUKM-ja ka vazhduar për disa javë, çdo ditë.
Po e godasin fort LSDM-në: Gero, Ivona, Batman, Naum, kuislingu Despotovski dhe së fundmi Shilegov. Të gjithë komandohen nga një qendër: OBRM-PDUKM. Qëllimi është shkatërrimi i LSDM-së", thonë nga atje./Telegrafi/