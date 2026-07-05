LSDM: Partinë nuk mund ta përçajnë satelitët e Mickoskit që po e luftojnë nga brenda
LSDM akuzoi në një deklaratë se, sipas tyre fraksioni i brendshëm partiak "ZNAM 2.0" nuk u krijua për debat publik, por përkundrazi me qëllim dobësimin e partisë nga brenda.
Partia thotë se deklaratat e Igor Ivanovski konfirmuan se platforma nuk ishte menduar për diskutime rreth të ardhmes së shtetit, por për shkatërrimin e LSDM-së.
"Pasi dështoi ZNAM, tani Mickoski po përpiqet ta dobësojë LSDM-në me një projekt të ripaketuar dhe ta ridrejtojë debatin publik, në vend të krimeve të qeverisë, në çështjet e brendshme të LSDM-së", deklaron partia.
Sipas LSDM-së, "ZNAM 2.0" avokon për heqjen e zgjedhjes së drejtpërdrejtë të udhëheqjes së partisë nga anëtarësia, e cila, siç thonë ata, është një sulm ndaj demokracisë së brendshme të partisë.
"Ata janë të shqetësuar nga demokracia në LSDM, prandaj po kërkojnë që të hiqet akti më i lartë demokratik - e drejta e anëtarëve për të zgjedhur drejtpërdrejt udhëheqjen e tyre. Ata do të donin që kjo të bëhej pas dyerve të mbyllura", thuhet në reagim.
LSDM shton se përpjekjet për të dobësuar partinë nuk do të kenë sukses dhe se, siç deklarojnë ata, do t’u kundërvihen “të gjithë satelitëve të Mickoskit dhe grupit të tij të organizuar kriminal”.