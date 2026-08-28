LSDM: Me kë negocion Mickoski për data-qendrat
LSDM akuzon kryeministrin Hristijan Mickoski se nuk po publikon asgjë në lidhje me qendrat e të dhënave. LSDM kërkon që Mickoski të tregojë kush është kompania, me kë po negociohet saktësisht dhe për çfarë, si dhe çfarë kushtesh po u ofron Qeveria atyre.
"Nuk ka përgjigje. Asnjë emra. Asnjë marrëveshje. Asnjë analizë. Asnjë shifër. Kjo nuk është transparencë, por punë pas dyerve të mbyllura ose "nën radar". Mickoski nuk thotë se sa energji elektrike dhe sa ujë do të konsumojnë qendrat e të dhënave. Ai nuk thotë se fermerët mund të mos kenë ujë për fushat e tyre dhe se qytetarët do të paguajnë një çmim më të lartë për energjinë elektrike".
"Maqedonia nuk ka burime për eksperimente pas dyerve të mbyllura. Sidomos jo me ujin. Në një vend ku qytetarët tashmë po përballen me probleme me furnizimin me ujë, lumenjtë e ndotur dhe helmimin në Gostivar, qeveria po planifikon konsumatorë të mëdhenj uji pa publikuar analizat bazë. E njëjta gjë vlen edhe për energjinë elektrike. Maqedonia nuk ka një sistem të qëndrueshëm energjetik që Mickoski të premtojë burime shtetërore paraprakisht pa e ditur publiku se sa do të kushtojë dhe kush do ta paguajë faturën".
"Kjo nuk është një strategji zhvillimi, por një lojë e rrezikshme me ujin, energjinë elektrike dhe tokën e qytetarëve. LSDM nuk ka asgjë kundër investimeve që sjellin zhvillim, vende pune dhe teknologji të reja. Megjithatë, investimet duhet të jenë në interes të Maqedonisë, dhe jo që burimet e Maqedonisë të përdoren për fitimet e të tjerëve. Kjo është arsyeja pse kërkojmë transparencë të plotë: Kush është investitori me të cilin po zhvillohen negociata? Si ka mundësi që asgjë nuk dihet kurrë në Maqedoni? Sa herë që Micko negocion, flet dhe nuk negocion, dhe ata gjithmonë njoftojnë se do të ketë "ndonjë" investitor", thonë nga LSDM