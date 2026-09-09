LSDM mbështet idenë e PLD-së: Tashmë kemi propozuar ligj për shtetësinë e dyfishtë
"LSDM tashmë ka paraqitur një projektligj për shtetësinë e dyfishtë. Ai duhet të vlejë edhe për deputetët e kësaj përbërjeje, për ministrat, zyrtarët qeveritarë, drejtorët e ndërmarrjeve publike. Ligji duhet të vlejë për të gjithë. Le të kthehet ligji në Kuvend", thotë LSDM.
Nga LSDM thonë se derisa festimet për 35 vjet pavarësi ishin në vazhdim, Ligji për Kufizimin e Shtetësisë së Dyfishtë të Zyrtarëve mbeti i bllokuar në sirtar.
"LSDM më parë propozoi zgjidhje të qartë dhe konsistente: Duhet të zbatohet për deputetët nga përbërja aktuale; Duhet të zbatohet për ministrat dhe të gjithë zyrtarët qeveritarë; Duhet të zbatohet për drejtorët e ndërmarrjeve publike; Duhet të zbatohet për të gjithë mbajtësit e funksioneve publike - pa përjashtime dhe pa zgjidhje "gjysmëzemërshe"".
"Nuk ka vend për standarde të dyfishta. Nuk ka vend për heshtje për ata që e propozuan vetë ligjin, dhe tani po e shmangin atë. Nuk ka vend për zyrtarët që marrin pagë nga shteti, dhe besnikëria e të cilëve është e ndarë. LSDM mbështet iniciativën e PLD-së. Ne kërkojmë që ligji të kthehet menjëherë në rendin e ditës të Parlamentit dhe të miratohet pa vonesë dhe pa kompromis".
"Pavarësia e vërtetë dhe patriotizmi i vërtetë vërtetohen me besnikëri ndaj një shteti - Maqedonisë. Thjesht nuk mund të zbatohet për Stoilkovicin, kolegët e tij nga BIA që festojnë Ratko Mlladiçin dhe kreun e medias Latas. Për Nacionalistët e mëdhenj serbë, agjentë të shërbimit të sigurisë serbe – nuk mund të zbatohet. Ata duhet të kenë shtetësi të dyfishtë. Ata duhet të zbatojnë axhendat serbe dhe ruse dhe të ndihen si në shtëpi si këtu ashtu edhe atje. Për të gjithë të tjerët – duhet të zbatohet”, thuhet në njoftimin e LSDM-së.