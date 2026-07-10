LSDM: Inflacioni mund të jetë ulur, por shporta e konsumatorit është ende e vështirë për t’u arritur
Partia opozitare LSDM reagoi ndaj deklaratave të kryeministrit Hristijan Mickoski se Maqedonia ka inflacionin më të ulët në rajon, duke vlerësuar se të dhënat e tilla statistikore nuk pasqyrojnë situatën reale me të cilën përballen qytetarët.
Nga atje thonë se qytetarët nuk jetojnë nga raportet statistikore, por nga të ardhurat e tyre dhe mundësia për të siguruar nevojat e tyre themelore me to.
Sipas LSDM-së, megjithëse shkalla e inflacionit është ulur, shporta e konsumatorit mbetet e vështirë për t'u arritur për një pjesë të madhe të popullsisë.
“Inflacioni mund të jetë ulur, por shporta e konsumatorit është ende e vështirë për t’u arritur”, deklaroi LSDM, duke shtuar se niveli aktual i inflacionit është më i lartë se premtimet që, sipas tyre, u bënë në programin qeveritar dhe Buxhetin e vitit 2026.
Nga LSDM theksojnë se çmimet e mallrave bazë mbeten të larta, ndërsa pagat, thonë ata, janë ndër më të ulëtat në Evropë. LSDM vlerëson se paga minimale është shumë më poshtë nivelit në vendet fqinje, dhe paga mesatare nuk siguron fonde të mjaftueshme për një jetë të mirë.