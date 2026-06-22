LSDM: Dy vite nga Qeveria e Mickoskit, rezultati i premtimeve të realizuara është zero
Nga LSDM thonë se dy vjet pasi Hristijan Mickoski dhe OBRM-PDUKM erdhën në pushtet, premtimet e bëra qytetarëve kanë mbetur vetëm fjalë boshe.
Sipas LSDM-së, analiza e programit "Platforma #1198" tregon se pas dy vitesh, deri në 90% të premtimeve nuk janë përmbushur.
"Mickoski dhe OBRM premtuan standard më të lartë jetese, dhe sot portofolet dhe frigoriferët e qytetarëve janë më të zbrazët. Ata premtuan inflacion më të ulët prej 2.5%, dhe çmimet e ushqimeve po rriten, inflacioni është 4.8%, dyfishi i mesatares në Evropë. Ata premtuan më shumë investime të huaja, dhe investimet e huaja kanë rënë me pothuajse dy të tretat".
"Ata premtuan vende të reja pune dhe paga më të larta, dhe qytetarët po përballen me varfëri në rritje prej 22% dhe fuqi blerëse të reduktuar. Ata premtuan një ulje të huamarrjes, dhe rritën borxhet me 2.5 miliardë euro. Ata premtuan mbështetje për fermerët prej 180 milionë eurosh, dhe ulën subvencionet me 40 milionë euro. Subvencione të reduktuara, shpengim i reduktuar, vendosje e pasigurt dhe mungesë e plotë e kujdesit sistemik".
"Ata premtuan masa për të parandaluar emigrimin e të rinjve, por nuk bënë asgjë. Ata premtuan zhdukjen e korrupsionit dhe drejtësi për të gjithë, dhe publiku po dëshmon skandale tenderësh me vlerë mbi 150 milionë euro, partizim të institucioneve, kontroll të gjyqësorit. Ata premtuan përparim drejt Bashkimit Evropian dhe reforma, dhe Maqedonia sot ka një rrugë evropiane të bllokuar. Nuk ka reforma, nuk ka rezultate, nuk ka përparim, ka vetëm izolim. Rezultati i premtimeve të përmbushura të Mickoskit është zero", thonë nga LSDM.