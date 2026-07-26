LSDM: Akoma asnjë përgjegjësi për ujin e ndotur në Gostivar
LSDM akuzoi në një deklaratë se, pavarësisht justifikimeve të shumta dhe zhvendosjes së fajit, institucionet ende nuk kanë marrë përgjegjësi për rastin e ujit të ndotur në Gostivar.
Partia thekson se Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski pranoi se institucionet nuk reaguan në kohë sepse, siç deklarojnë ata, nuk e vunë re alarmin, i cili sipas LSDM është konfirmim i dështimit institucional.
Sipas LSDM, asnjë nga institucionet kompetente deri më tani nuk ka marrë përgjegjësi për ngjarjet, dhe qeveria, në vend që të ofrojë përgjigje, po përpiqet t'ua zhvendosë fajin të tjerëve.
Në deklaratën e partisë thuhet se nëse një rast i tillë do të kishte ndodhur në një shtet anëtar të Bashkimit Evropian, autoritetet do të kishin dhënë deklarata para prokurorit dhe do të ishin iniciuar procedurat përkatëse.
LSDM gjithashtu akuzon se sistemi gjyqësor është nën ndikim politik dhe se për shkak të kësaj nuk ka përgjegjësi institucionale, duke shtuar se qytetarët po përballen me pasojat, ndërsa asnjë nga autoritetet nuk mban përgjegjësi.