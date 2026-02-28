Llapi ka bërë një tjetër hap mbrapa në garën për mbijetesë, për të barazuar me Prishtinën e Re.

Skuadra e Tahir Batatinës pavarësisht që kishin posedimin, epilogu përfundimtar rezultoi të jetë 1-1.

Ndeshja ishte e hapur nga fillimi, ku llapjanët krijuan disa aksione të shpejta por që s’i finalizuan.

Ishte Hasan Hyseni që e zhbllokoi epërsinë pas një asistimi të bukur të Ramadanit (8’).

Sidoqoftë, Prishtina e Re nuk u doërzua dhe arriti ta barazojë rezultatin falë Ibrahim Kargbos (75’).

Kësisoj, Llapi mbledh 23 pikë në kampionat ndërsa Prishtina e Re një më pak, pra 22 sosh./Telegrafi/

SuperligaKosovëFutbollSport
telegrafi sport app