Ljutkov: Buxheti nuk lexohet përmendësh ose sipas nevojave të partisë
Ministri i Kulturës dhe Turizmit, Zoran Ljutkov reagon ndaj pretendimeve të bëra gjatë diskutimit në seancën e Komitetit të Ribalancimit të Buxhetit, duke vlerësuar se ato nuk korrespondojnë me dokumentet zyrtare të buxhetit.
"Në politikë ka interpretime të ndryshme, por faktet nuk janë çështje interpretimi. Në ribalancimin zyrtar, nuk ka pretendime se fondet për personelin dhe mbikëqyrjen e inspektimit po ripërdoren për pajisje zyre, as se fondet për Agjencinë e Filmit ose për investime kapitale po zvogëlohen", thekson Ministri Ljutkov.
Ai thekson se me ribalancimin e buxhetit parashikohen 61 milion denarë për projektin “Shkupi - Kryeqyteti Evropian i Kulturës 2028”, si dhe 200 milionë denarë shtesë për investime kapitale.
"Kritika është legjitime dhe e nevojshme në një shoqëri demokratike, por duhet të bazohet në fakte. Sidomos kur bëhet fjalë për dokumentet buxhetore, është i nevojshëm leximi i kujdesshëm dhe i saktë i të dhënave zyrtare", pohon Ministri.
Ljutkov kujton se dy javë më parë, rezultatet e punës së Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit u prezantuan në një konferencë për shtyp, të cilat, siç thekson ai, mbështeten nga shifra specifike./Telegrafi/