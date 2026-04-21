Liverpooli futet fuqishëm në tregun e transferimeve, ofron 100 milionë euro për yllin portugez
Rafael Leao po shfaqet si një nga protagonistët kryesorë të afatit kalimtar të ardhshëm. Liverpool ka nisur tashmë punën për transferimin e tij të mundshëm, pas largimit të konfirmuar të Mohamed Salah.
Klubi anglez pritet të përballet me një verë me ndryshime të mëdha. Largimi i yllit ofensiv kërkon gjetjen e një zëvendësuesi të nivelit të lartë në Ligën Premier.
Liverpool e ka identifikuar Leaon si kandidatin ideal për të mbushur boshllëkun e lënë nga Salah, pasi profili i tij përshtatet me stilin sulmues të ekipit.
Anësori portugez dallohet për shpejtësinë, aftësinë në driblim dhe efikasitetin para portës. Në Ligën Premier, ndikimi i tij mund të jetë i menjëhershëm.
Prej muajsh, Liverpool po e ndjek nga afër zhvillimin e tij te Milani, duke besuar se ai ka potencialin e nevojshëm për të udhëhequr projektin e ri të klubit.
Megjithatë, Milani nuk pritet ta lehtësojë largimin e tij. Leao konsiderohet një nga lojtarët kyç të skuadrës dhe vlera e tij në treg është shumë e lartë.
Klubi italian mund të jetë i gatshëm të negociojë, por vetëm duke nisur nga shifra rreth 100 milionë euro, një shumë që reflekton rëndësinë e tij në ekip.
Liverpooli është i vetëdijshëm për këtë situatë dhe e di se operacioni do të kërkojë një angazhim të madh financiar për të bindur Milanin.
Megjithatë, konteksti kontraktual i lojtarit mund të luajë rol vendimtar. Leao nuk e përjashton një largim nëse i paraqitet një mundësi tërheqëse.
Kalimi në Angli përfaqëson një sfidë të madhe për të, duke qenë një kampionat me ritëm të lartë dhe konkurrencë maksimale./Telegrafi/