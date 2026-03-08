Roli klasik i anësorit të djathtë që qëndron ngjitur me vijën e fushës po zhduket gjithnjë e më shumë në futbollin modern.

Në futbollin e sotëm, ky rol ka evoluar ndjeshëm. Rritja e përdorimit të anësorëve të përmbysur ka ndryshuar pritshmëritë – tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për të kaluar mbrojtësin dhe për të dërguar një krosim në zonë.

Sot, anësorët e djathtë janë edhe krijues loje dhe realizues golash, shpesh duke lëvizur drejt qendrës për të ndikuar në lojë me këmbën e tyre më të fortë.

Edhe pse tipi tradicional i lojtarit që qëndron gjerë në krah ende ekziston në disa raste, shumica e lojtarëve elitë në këtë pozitë kombinojnë talentin individual, inteligjencën taktike dhe efikasitetin në mënyra që reflektojnë kërkesat e futbollit modern.

Duke pasur këtë parasysh, “Sports Illustrated” ka publikuar renditjen e 25 anësorëve të djathtë më të mirë në botë për momentin:

25.Inaki Williams – Athletic Bilbao

24.Antony – Real Betis

23.Iliman Ndiaye – Everton

22.Francisco Trincao – Sporting CP

21.Leroy Sane – Galatasaray

20.Jarrod Bowen – West Ham United

19.Mohammed Kudus – Tottenham

18.Yeremy Pino – Crystal Palace

17.Maghnes Akliouche – Monaco

16.Savinho – Man City

15.Franco Mastantuono – Real Madrid

14.Giuliano Simeone – Atletico Madrid

13.Amad Diallo – Man United

12.Noni Madueke – Arsenal

11.Pedro Neto – Chelsea

10.Rodrygo – Real Madrid

9.Estevao – Chelsea

8.Christian Pulisic – AC Milan

7.Bryan Mbuemo – Man United

6.Lionel Messi – Barcelona

5.Mohamed Salah – Liverpool

4.Desire Doue – PSG

3.Bukayo Saka – Arsenal

2.Michael Olise – Bayern Munich

1.Lamine Yamal – Barcelona./Telegrafi/

