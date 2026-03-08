Lionel Messi vetëm i gjashti ndërsa Michael Olise i dyti: Publikohet lista e top 25 lojtarëve më të mirë të krahut të djathtë në botë
Roli klasik i anësorit të djathtë që qëndron ngjitur me vijën e fushës po zhduket gjithnjë e më shumë në futbollin modern.
Në futbollin e sotëm, ky rol ka evoluar ndjeshëm. Rritja e përdorimit të anësorëve të përmbysur ka ndryshuar pritshmëritë – tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për të kaluar mbrojtësin dhe për të dërguar një krosim në zonë.
Sot, anësorët e djathtë janë edhe krijues loje dhe realizues golash, shpesh duke lëvizur drejt qendrës për të ndikuar në lojë me këmbën e tyre më të fortë.
Edhe pse tipi tradicional i lojtarit që qëndron gjerë në krah ende ekziston në disa raste, shumica e lojtarëve elitë në këtë pozitë kombinojnë talentin individual, inteligjencën taktike dhe efikasitetin në mënyra që reflektojnë kërkesat e futbollit modern.
Duke pasur këtë parasysh, “Sports Illustrated” ka publikuar renditjen e 25 anësorëve të djathtë më të mirë në botë për momentin:
25.Inaki Williams – Athletic Bilbao
24.Antony – Real Betis
23.Iliman Ndiaye – Everton
22.Francisco Trincao – Sporting CP
21.Leroy Sane – Galatasaray
20.Jarrod Bowen – West Ham United
19.Mohammed Kudus – Tottenham
18.Yeremy Pino – Crystal Palace
17.Maghnes Akliouche – Monaco
16.Savinho – Man City
15.Franco Mastantuono – Real Madrid
14.Giuliano Simeone – Atletico Madrid
13.Amad Diallo – Man United
12.Noni Madueke – Arsenal
11.Pedro Neto – Chelsea
10.Rodrygo – Real Madrid
9.Estevao – Chelsea
8.Christian Pulisic – AC Milan
7.Bryan Mbuemo – Man United
6.Lionel Messi – Barcelona
5.Mohamed Salah – Liverpool
4.Desire Doue – PSG
3.Bukayo Saka – Arsenal
2.Michael Olise – Bayern Munich
1.Lamine Yamal – Barcelona./Telegrafi/