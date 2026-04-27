Lewandowski bën histori te Barcelona - polaku thyen rekordin e tij
Robert Lewandowski vazhdon të shkruajë histori te Barcelona. Në ndeshjen ndaj Getafes, që katalanasit e fituan 2-0, sulmuesi 37-vjeçar polak regjistroi paraqitjen e tij të 188-të me fanellën blaugrana, duke e kaluar numrin e ndeshjeve që kishte zhvilluar me Borussia Dortmund (187).
Lewandowski ka arsye të jetë edhe më i kënaqur me shifrat para portës. Ai ka realizuar 118 gola për Barcelonën, me mesatare 0.62 gola për ndeshje, duke e tejkaluar bilancin e tij te Borussia Dortmundi, ku shënoi 103 gola (mesatarja 0.55).
Këto statistika konfirmojnë se, edhe në vitet e fundit të karrierës, polaku vazhdon të ruajë efikasitet të lartë si golashënues.
Megjithatë, rekordi më i madh i Lewandowskit mbetet ai me Bayern Munichun. Në Gjermani ai luajti për tetë sezone dhe realizoi shifra të jashtëzakonshme: 344 gola në 375 ndeshje, me një mesatare prej 0.92 golash për ndeshje, më e lartë se në çdo klub tjetër të karrierës së tij.
Edhe te Barcelona, paraqitjet e tij po e forcojnë më tej trashëgiminë si një nga sulmuesit më të mëdhenj të futbollit modern, i aftë të përshtatet dhe të bëjë diferencën edhe në moshën 37-vjeçare.
Në këtë sezon, Lewandowski ka shënuar 17 gola dhe ka dhënë 4 asistime në 41 ndeshje.
E ardhmja e tij, ndërkohë, mbetet e hapur. Kontrata e Lewandowskit me Barcelonën skadon në qershor të vitit 2026 dhe, edhe pse interesimi për të nuk mungon, sulmuesi polak ende nuk ka marrë vendim për hapin e radhës në karrierë. /Telegrafi/